Американский журналист рассказал, как в США скрывают правду об Украине Ведущий Fox News Карлсон: США замалчивают правду о положении Украины

Фото: Andrey Nechaev/Russian Look

Американские СМИ под давлением правительства замалчивают правду о происходящем в стране и мире. Ярким примером такого сокрытия данных стал конфликт на Украине. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. По его словам, в результате граждане пребывают в опасном неведении относительно вопросов, отражающихся на их жизнях.

А если вы вдруг сомневаетесь, что это действительно так, спросите своих соседей, кто на самом деле одерживает победу на Украине? Разумеется, они ответят вам, что побеждает Украина. Да! Это то, что они видят в программе телеканала NBC Today каждое утро последние 11 месяцев, — сказал Карлсон.

Он подчеркнул, что весь истеблишмент страны твердит о «побеждающей» Украине, а тех, кто говорит об обратном обвиняют в работе на Кремль. В этой связи американцы должны были испытать настоящий шок, прочитав совместную статью бывшего госсекретаря Кондолизы Райс и экс-главы Пентагона Роберта Гейтса, которая была опубликована в минувшие выходные в газете Washington Post, отметил Карлсон.

В своем материале экс-чиновники написали о том, что в настоящее время экономика Украины полностью уничтожена, а вооруженные силы страны находятся в прямой зависимости от поставок техники и оружия стран Запада. По мнению авторов материала, подобное положение вещей может вынудить США и Европу подталкивать Киев к диалогу.

Также они предположили, что Россия не может уступить Украине территории, присоединенные в ходе специальной военной операции. Она будет пытаться удержать над ними контроль, чтобы в дальнейшем сделать их плацдармами для наступления на запад.

Такер Карлсон заявил, что такая позиция является полной противоположностью тому, что американцам активно внушали до последнего времени.