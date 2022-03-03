Американский журналист показал «бункер» Зеленского

Корреспондент телеканала CNN Мэттью Ченс показал место, где укрывается президент Украины Владимир Зеленский во время спецоперации России по денацификации страны. Журналист выложил снимок, а затем отрывки из интервью украинского лидера в его «бункере». Фото появилось на странице в Twitter.

Я разговаривал с президентом Украины Зеленским в его бункере, — говорится в сообщении.

Зеленский в этом интервью обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с просьбой послать сильный сигнал России. Он также заявил, что пока продолжается спецоперация России, в переговорах между двумя странами не будет достигнуто никакого прогресса.

Днём во вторник, 1 марта, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска готовятся к уничтожению технологических объектов ВСУ и Центра информационно-психологических операций. Удары будут наноситься высокоточным оружием. Однако киевлян, живущих рядом с целями российской армии, попросили покинуть свои дома во время атаки.