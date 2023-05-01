Американский разведчик предрек скорую гибель Зеленского Экс-разведчик США Риттер: намерение Зеленского углубить конфликт приведет его к гибели

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать противостояние с РФ ежедневно увеличивает шансы его гибели. Такое заявление в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty сделал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Подобным образом он ответил на вопрос о том, могут ли восстать граждане страны против своего руководства из-за отправки большого количества мобилизованных под Артемовск, где идут серьезные бои.

Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко. Если он не уйдет в отставку как можно скорее, то не проживет долго. Его уберут либо военные, либо новый Майдан. Его популярность резко падает, уровень коррупции становится значительным, а недовольство населения растет, — сказал бывший военный.

Ранее он предположил, что возможное наступление ВСУ будет тяжелым. По его словам, это связано с тем, что украинские войска терпят серьезные потери. Отставной офицер подчеркнул, что решение все равно остается за Киевом.

Также Риттер заявил, что расследование американского журналиста Сеймура Херша, посвященное взрывам на «Северных потоках», игнорируется странами Запада, поскольку оно раскрывает неудобную правду. Экс-разведчик подчеркнул, что Херш является авторитетным журналистом и другом, с которым он знаком более 25 лет.