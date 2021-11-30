Американский ракетный эсминец продолжил операцию в Чёрном море

ВМС США продолжили операцию в Чёрном море. Болгарский порт Варна покинул ракетный эсминец Arleigh Burke, сообщили в Шестом флоте США, пишет РИА Новости. Целью миссии является демонстрация «поддержки региональной стабильности» партнёрам по НАТО.

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) покинул порт Варна в Болгарии 28 ноября 2021 года для возобновления операций в Чёрном море. Заход в порт ещё раз подтвердил приверженность ВМС США альянсу НАТО и таким важнейшим союзникам, как Болгария, продемонстрировав при этом способность Arleigh Burke к развёртыванию в зоне ответственности Шестого флота США в поддержку региональной стабильности, — говорится в заявлении.

На прошлой неделе ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошёл в воды Чёрного моря для участия в операциях с партнёрами по Североатлантическому альянсу. В Национальном центре управления обороной России на это отреагировали сообщением о том, что силы и средства Черноморского флота наблюдают за действиями военного судна.

Ранее в МИД России заявили о том, что обстановка в Чёрном море «искусственно нагнeтается» внерегиональными игроками. Москва будет внимательно отслеживать выполнение Конвенции Монтрё о прoливах.

Президент России Владимир Путин назвал действия стран Запада в Чёрном море «выходящими за определённые рамки». По словам российского лидера, западные партнёры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и словам о «красных линиях», в том числе когда проводят учения непосредственно у границ РФ.