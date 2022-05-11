Американский политик побывал в Донбассе и назвал США виновником конфликта Американский политик Паркер посетил Донбасс и обвинил США в развязывании конфликта

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Кандидат в сенаторы США от Калифорнии Джон Паркер посетил Донбасс, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации, сложившейся на Украине. Политик заключил, что пропаганда в США «замалчивает преступления украинской стороны и ничего не говорит о поддержке фашистов». Он пообещал по возвращению в Соединённые Штаты донести правду до американцев, пишут «Известия».

Я теперь понимаю, что происходит в Донбассе. После возвращения надо будет донести правду до сограждан. В США, к сожалению, работает империалистическая пропаганда, — заявил Паркер.

Он отметил, что конфликт на Украине нужен лишь американским оружейным компаниям, которые «зарабатывают большие деньги на поставках оружия».

Кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк ранее признала превосходство России в информационном пространстве. Об этом она заявила в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса. При этом она назвала дезинформацией поступающие из России сведения о происходящем на Украине. Дипломат отметила, что США должны прикладывать больше усилий в этом направлении. Она призвала руководство США быть более креативным в этом вопросе.