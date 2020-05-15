Эксперт из США не исключил включения гиперзвукового оружия РФ в СНВ-3

https://static.news.ru/photo/99da0914-967d-11ea-a618-fa163e074e61_660.jpg Алан Кафруни Фото: valdaiclub.com

Россия могла бы включить часть своих новых военных разработок, в том числе гиперзвуковое оружие, в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считает профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона, эксперт клуба «Валдай» Алан Кафруни.

Я думаю, что Россия была бы готова включить часть своих систем в соглашение, но точно не все. И это тот вопрос, который будет играть важную роль [в переговорах с США]. Нужно учитывать, что у СНВ-3 узкая направленность, он не покрывает многие актуальные проблемы, — сказал Кафруни в интервью NEWS.ru.

Он отметил, что договор ограничивает стратегические ядерные вооружения, но не запрещает их модернизацию. По его словам, это привело к тому, что США инвестировали $1,5 млрд в свою программу по модернизации, а Россия разработала гиперзвуковое оружие. Кафруни добавил, что охват СНВ-3 в случае его продления должен быть шире. Эксперт затруднился ответить, какие именно российские разработки могут быть включены в новое соглашение с США.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна включить в соглашение свои новые разработки, в том числе гиперзвуковое оружие.

Полностью интервью Кафруни опубликовано на сайте NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, в Вашингтоне оценивают возможность продления СНВ-3 с учётом меняющейся обстановки в области безопасности и готовности России пролонгировать договор без предварительных условий.