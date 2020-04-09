Власти США изучают возможность продления ДСНВ

https://static.news.ru/photo/f3788734-1185-11ea-be41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов прокомментировал призыв России к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По его словам, в Вашингтоне изучают эту возможность.

Власти США готовы участвовать в переговорах о сокращении вооружения с РФ и Китаем, если они соответствуют критериям американцев, передаёт ТАСС.

Администрация оценивает возможность продления ДСНВ, учитывая те угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, меняющуюся обстановку в области безопасности и заявление РФ о том, что у неё нет предварительных условий для продления, — подчеркнул он.

Кроме того, Вашингтон направил приглашение к диалогу Пекину, однако власти КНР ещё не приняли его, отметили в Госдепе.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов дискутировать с американским лидером Дональдом Трампом о судьбе Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» подчеркнул, что хорошо знает эту тему и может «с кем угодно подискутировать». Также, по его мнению, договор необходимо продлевать.