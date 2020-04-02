Мир

Американский генерал подверг сомнению отсутствие заражённых COVID-19 в КНДР

13:47, 02 апреля 2020 10
Фото: Xinhua/Global Look Press

Командующий войсками Соединённых Штатов в Южной Корее генерал Роберт Абрамс отказался верить в отсутствие заражённых коронавирусом в Северной Корее.

Я могу вам сказать, основываясь на всех разведданных, что мы видели, что это невозможное утверждение, — заявил генерал в интервью Voice of America.

Абрамс подчеркнул, что не собирается раскрывать источники этой информации и методы её получения. Точное число инфицированных COVID-19 в КНДР он не назвал.

Глава антиэпидемиологического отдела северокорейского Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными заболеваниями Пак Мен Су сообщил, что в стране не было выявлено подтверждённых случаев заражения коронавирусом, писал NEWS.ru.

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