Американский генерал подверг сомнению отсутствие заражённых COVID-19 в КНДР

Командующий войсками Соединённых Штатов в Южной Корее генерал Роберт Абрамс отказался верить в отсутствие заражённых коронавирусом в Северной Корее.
Я могу вам сказать, основываясь на всех разведданных, что мы видели, что это невозможное утверждение, — заявил генерал в интервью Voice of America.
Абрамс подчеркнул, что не собирается раскрывать источники этой информации и методы её получения. Точное число инфицированных COVID-19 в КНДР он не назвал.
Глава антиэпидемиологического отдела северокорейского Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными заболеваниями Пак Мен Су сообщил, что в стране не было выявлено подтверждённых случаев заражения коронавирусом, писал NEWS.ru.