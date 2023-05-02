Американский генерал оценил шансы завершения СВО на Украине в 2023 году

Военный конфликт между Россией и Украиной вряд ли завершится в 2023 году, поскольку обе стороны не успеют реализовать свои политические цели, считает глава комитета начштабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. В беседе с Foreign Affairs он заявил, что Россия очень сильно пострадала за время проведения военной операции. По его мнению, руководство РФ спустя месяцы или годы пойдет на переговоры с Украиной.

Я думаю, что вероятность того, что любая из сторон достигнет своих политических целей, <...> я думаю, что это будет очень сложно, очень сложно. И, честно говоря, я не думаю, что это возможно в этом году. <...> Разумные люди, в рамках российского процесса принятия решений, придут к выводу — я думаю, через месяцы, год или два — они придут к выводу, что затраты превышают выгоды, и это будет время что-то делать, по крайней мере, с точки зрения ведения переговоров, — сказал Милли.

Он отметил, что на текущем этапе неизвестно, кто одержит победу в сражении. По словам генерала, существует много вероятностей и предположений, однако озвучивать их он не стал.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут начать масштабное контрнаступление 9 мая. По его словам, в настоящее время ВСУ накапливают силы и формируют ударные группы. Он также предположил, что наступлению может предшествовать ряд провокаций.

Свой прогноз относительно 9 мая Марочко обосновал тем, что Киев с высокой долей вероятности попытается омрачить празднование Дня Победы. Кроме того, он отметил, что в конце текущей недели ожидаются благоприятные погодные условия, что позволит ВСУ в полной мере использовать полученную от Запада военную технику.