Американский генерал назвал США стороной конфликта на Украине Генерал-лейтенант в отставке Келлог: США являются стороной конфликта на Украине

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кит Келлог

Вашингтон поставляет Киеву большую часть военной помощи, что делает его стороной конфликта на Украине, заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог. По его словам, США предоставляют 75% гуманитарной, экономической и военной помощи Украине.

Когда мы стали отправлять им (Украине. — NEWS.ru) вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75 процентов гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта! — сказал Келлог.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что поставки вооружения на Украину делают представителей западных стран пособниками Киева в убийстве мирных жителей. По его словам, власти США и Великобритании получают выгоду от передачи оружия, которое применяется против гражданского населения.

Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас ранее заявил, что главной проигравшей стороной от украинского кризиса является Европа. По его словам, ЕС испытывает большой дефицит лидерства и стратегии, тогда как ни США, ни Россия ничего не потеряли в экономическом плане. Более того, рубль значительно укрепился, а из-за роста цен на газ Россия «смогла стать регулятором — открывать и закрывать вентиль».