Экс-премьер Греции назвал главного проигравшего от кризиса на Украине Бывший премьер Греции Ципрас назвал Европу главным проигравшим из-за украинского кризиса

Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Алексис Ципрас

Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что главным проигравшим от украинского кризиса является Европа. По его словам, ЕС испытывает большой дефицит лидерства и стратегии, сообщает телеканал EPT.

Мы считаем, что от этого кризиса на Украине главный проигравший <...> в экономическом и геополитическом плане — Европа, у которой есть огромный дефицит стратегии, — сказал Ципрас.

Он отметил, что ни США, ни Россия ничего не потеряли в экономическом плане. Более того, рубль значительно укрепился, а из-за роста цен на газ Россия «смогла стать регулятором — открывать и закрывать вентиль».

Ранее Ципрас высказался против поставок Грецией оружия ВСУ. Он подчеркнул, что на международной геополитической арене Греция должна выступать как сила мира и стабильности, а не как сторона кризиса. Политик призвал Афины отказаться от роли аванпоста Запада.