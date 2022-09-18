Экс-премьер Греции Ципрас осудил поставки Афинами оружия Киеву

Фото: Lino Mirgeler/ dpa / Global Look Press

Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас осудил поставки Афинами оружия на Украину. Лидер греческой оппозиционной партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» добавил, что Греция должна стать силой мира и стабильности, а не стороной кризиса. Отмечается, что правительство Греции планирует отправить на Украину 40 бронированных машин пехоты БМП-1, сообщает телеканал ΕΡΤ.

Мы, СИРИЗА, здесь, чтобы в очередной раз обновить место нашей страны на международной геополитической сцене. Не как страна, которая отправляет оружие на Украину и становится стороной кризиса, но как сила мира и стабильности, — рассказал Ципрас.

Он призвал отказаться от роли аванпоста Запада.

Постпред Украины при Совете Европы Борис Тарасюк ранее заявил, что ряд иностранных государств не решается полноценно поддержать Киев, так как сомневается в его способности выстоять против России. Дипломат отметил, что отдельные партнеры не желают активно включаться в конфликт.

Тарасюк назвал цинизмом такую позицию со стороны нескольких западных стран. Он при этом похвалил Вашингтон за постоянную поддержку Киева в ходе конфликта. Тарасюк добавил, что Украина нуждается в более совершенном оружии.