Полянский: Запад является соучастником преступлений против украинцев

Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Поставки вооружения на Украину делают представителей западных стран пособниками Киева в убийстве мирных жителей, заявил в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, власти США и Великобритании получают выгоду от поставок оружия, но оно используется против мирных граждан.

Обеспечение киевского режима дальнобойной артиллерией и ракетными установками делает наших бывших западных партнеров соучастниками преступлений против мирных жителей. Отвратительно, что поставки оружия — прибыльный бизнес-проект для США и Великобритании. Где пресловутые «западные ценности»? — написал Полянский в соцсети.

18 сентября военкор Андрей Коц, ссылаясь на немецкую прессу, сообщил, что Германия может передать Украине новую бронетехнику, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Данные меры были предложены Госдепом США. В Вашингтоне подталкивают канцлера ФРГ Олафа Шольца осуществить поставки, отметил военкор.

Несмотря на то что правительство Германии получило запрос от Украины на поставку танков, оно не спешит отправлять их. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что если в ФРГ решатся передать танки Киеву, то вряд ли это будут новые образцы.