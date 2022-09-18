Cтало известно, какую тяжелую бронетехнику ФРГ передаст Украине Военкор Коц: Германия может передать Украине танки Leopard 1 и Leopard 2

Фото: Ralph Zwilling/picture alliance/Global Look Press

Leopard 2A5

Германия может передать Украине новую бронетехнику, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs, пишет в статье военкор РИА Новости Андрей Коц, ссылаясь на немецкую прессу. Данные меры были предложены Госдепом США. В Вашингтоне подталкивают канцлера ФРГ Олафа Шольца осуществить поставки, отмечает военкор.

Большая часть членов правительства выступает за передачу украинским союзникам дополнительных вооружений, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. К этому кабинет Олафа Шольца активно подталкивают из-за океана. Госдеп США отправил МИД ФРГ послание, в котором говорится, что Вашингтон «приветствовал бы такие поставки», — заявляет Коц.

Несмотря на то что правительство Германии получило запрос от Украины на поставку танков, оно не спешит отправлять их. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что если в ФРГ решатся передать танки Киеву, то вряд ли это будут новые образцы.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал загадкой нежелание властей ФРГ поставлять ВСУ танки. Он заявил, что решение о таких поставках Берлину следует принять незамедлительно.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь предположил, что отказ Германии снабжать ВСУ танками связан с определенными психологическими барьерами «из-за нацистского прошлого».