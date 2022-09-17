Кулеба счел загадочным отказ Шольца от поставок танков Украине FAZ: глава МИД Украины Кулеба назвал загадкой отказ канцлера Шольца поставлять танки ВСУ

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отказ Германии поставлять Киеву танки. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung дипломат заявил, что ситуация с поставками остается «необъяснимой», поскольку, по его словам, Берлин располагает необходимым вооружением. Он потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца начать поставки танков в ближайшие дни.

Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии? — сказал Кулеба.

По мнению министра, решение о поставках «должно быть принято сейчас».

Ранее агентство Bloomberg сообщило о негласной договоренности западных стран не поставлять танки Украине. Также было отмечено, что армия ФРГ имеет ограниченный парк основных боевых машин и потому не может передать часть их в распоряжение ВСУ.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл подтвердил, что западные союзники Украины имеют между собой определенные договоренности и это не позволяет им передать Киеву свои основные боевые танки.

В ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев неоднократно поднимался вопрос поставок ВСУ танков Leopard. От прямого ответа на него министр уклонилась, заявив лишь, что Берлин всегда готов обсуждать оказание помощи Киеву.