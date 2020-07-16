Американский эсминец прошёл через территориальные воды Венесуэлы

Американский ракетный эсминец USS Pinkney зашёл в территориальные воды Венесуэлы, при этом углубившись в них по крайней мере на милю.
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Telegram-канал «Оперативная линия» считает, что США таким образом выразили протест из-за решения Венесуэлы расширить границу территориальных вод на три морских мили. В июне к берегам латиноамериканской страны приближался эсминец ВМС США USS Nitze.
Ранее в июле венесуэльские военные сбили самолёт с бортовым номером США, писал NEWS.ru. ВВС Боливарианской Республики опубликовали снимки сбитой машины. На киле хорошо виден номер N339AV. По данным сервиса Flightradar, речь идёт о воздушном судне марки Hawker 800. Малый двухдвигательный летательный аппарат принадлежит частному лицу.
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