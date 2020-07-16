Американский эсминец прошёл через территориальные воды Венесуэлы

https://static.news.ru/photo/eb1b9428-c760-11ea-af06-fa163e074e61_660.jpg Фото: c7f.navy.mil

Американский ракетный эсминец USS Pinkney зашёл в территориальные воды Венесуэлы, при этом углубившись в них по крайней мере на милю.

Об этом сообщает Avia.pro. По данным портала, эсминец полностью проигнорировал указания венесуэльских военных, которые предупреждали о нарушении границы, и, пройдя через территориальные воды, безнаказанно ушёл в нейтральную зону.

Telegram-канал «Оперативная линия» считает, что США таким образом выразили протест из-за решения Венесуэлы расширить границу территориальных вод на три морских мили. В июне к берегам латиноамериканской страны приближался эсминец ВМС США USS Nitze.

Ранее в июле венесуэльские военные сбили самолёт с бортовым номером США, писал NEWS.ru. ВВС Боливарианской Республики опубликовали снимки сбитой машины. На киле хорошо виден номер N339AV. По данным сервиса Flightradar, речь идёт о воздушном судне марки Hawker 800. Малый двухдвигательный летательный аппарат принадлежит частному лицу.