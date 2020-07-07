ВВС Венесуэлы сбили неопознанный американский самолёт

https://static.news.ru/photo/c0f0bb0c-c14c-11ea-b46f-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Стратегическое командование вооружённых сил Венесуэлы (CEOFANB) решило сбить американский самолёт, который нарушил воздушное пространство страны.

CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации, — говорится в сообщении командования, которое было опубликовано в Twitter.

ВВС Боливарианской республики сопроводили своё сообщение снимками горящего сбитого самолёта. На киле хорошо виден номер N339AV. По данным сервиса Flightradar, речь идёт о воздушном судне марки Hawker 800. Малый двухдвигательный летательный аппарат принадлежит частному лицу. Накануне он выполнял зарегистрированный полёт на территории Мексики.

#CEOFANB informa que el @CODAI_FANB , detectÃ³ el ingreso de una Narcoaeronave con matrÃ­cula de #EEUU a nuestro espacio aÃ©reo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procediÃ³ a su NEUTRALIZACIÃN. #VenezuelaTriunfanteYEnBatalla pic.twitter.com/0Yu2FzWcow — MIPPCI (@Mippcivzla) July 8, 2020

В прошлом году самолёты ВВС США 78 раз незаконно пересекли границы Венесуэлы. По словам министра связи и информации страны Хорхе Родригеса, вторжение осуществляли не самолёты с гуманитарной помощью, а военная авиация. Американские самолёты собирали информацию о состоянии государственных структур Боливарианской Республики, отметил министр. Кроме того, вторгаясь в воздушное пространство Венесуэлы, эти самолёты создавали опасность для других воздушных судов.

Как писал NEWS.ru, истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский EP-3 Aries II. В Южном командовании ВС США заявили, что самолёт ВВС страны выполнял «международно признанную и одобренную миссию».