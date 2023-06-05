Американский авианосец «пропал» после отплытия из Осло HNH: американский авианосец USS Gerald R. Ford перестал выходить на связь после отплытия из Осло

Фото: Mc1 Nathan Beard/Us Navy/Global Look Press

Авианосец USS Gerald R. Ford

Американский авианосец USS Gerald R. Ford, который несколько дней назад прибыл в Осло, «пропал» и якобы перестал выходить на связь. Его визит в Норвегию сопровождался множеством восторженных публикаций в СМИ и заявлениями официальных лиц, но после того, как военный корабль покинул столицу, наступила «мертвая тишина», сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на статью Арне Хольма в High North News (HNH).

Неделю назад крупнейший в мире авианосец был встречен в Осло с воодушевлением. Однако с тех пор, как USS Gerald R. Ford покинул норвежскую столицу, воцарилось молчание. Мертвая тишина, — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что текущее местоположение американского авианосца неизвестно. Военные не сообщают, куда направился самый большой в мире боевой корабль. Известно, что курс Gerald R. Ford проходил на север вдоль норвежского побережья, в сторону России. В публикации уточняется, что до этого западные СМИ освещали каждое передвижение авианосца. В настоящее время пишут, что корабль должен был взять курс на Норвежское море и принять участие в учениях НАТО «Арктический вызов» в районе Вест-фьорда.

Российское посольство в Норвегии ранее назвало демонстрацией силы заход в Осло американского авианосца USS Gerald R. Ford. По мнению Москвы, такие действия являются вредными и нелогичными. Кроме того, на севере нет вопросов, которые требуют военного вмешательства извне.