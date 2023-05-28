В немецком Нюрнберге после конфликта американских солдат с местными полицейскими будет усилена охрана главного городского вокзала, сообщает Merkur.de. По данным издания, к патрулированию здания привлекут в том числе военнослужащих из армии США. В материале говорится, что патрулирование вокзала американскими военными будет проводиться каждые выходные.