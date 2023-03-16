В Подмосковье сбили на машине военного и избили втроем «112»: трое людей врезались на авто в военного и избили его в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе трое людей на автомобиле переехали мужчину, а после вылезли из машины и избили пострадавшего, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, жертвой нападения стал местный военный. Обстоятельства произошедшего выясняются, нападавших ищет полиция.

По данным «112», инцидент произошел на Керамической улице в Балашихе. В публикации говорится, что трое неизвестных на иномарке Volvo C30 сбили лейтенанта Александра П., после чего избили его и уехали. Как выяснилось, автомобиль принадлежит жителю Москвы Александру Б. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее в Новочеркасске четверо несовершеннолетних и их 20-летний товарищ угнали автомобиль у местного офицера и врезались в дерево. Как утверждают СМИ, подростки угнали автомобиль неподалеку от воинской части у новочеркасского офицера. Он узнал об угоне после аварии, так как все это время находился на работе.

В результате аварии погиб 15-летний подросток, остальные отделались ранениями. В Сети был опубликован видеоролик с моментом происшествия — 17-летняя пассажирка вела трансляцию.