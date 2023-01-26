В Новочеркасске угнавшие машину подростки разбились в прямом эфире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новочеркасске четверо несовершеннолетних и их 20-летний товарищ угнали автомобиль и врезались в дерево, сообщает портал Tuzlovgrad. В результате аварии погиб 15-летний подросток, остальные отделались ранениями. В Сети был опубликован видеоролик с моментом происшествия — 17-летняя пассажирка вела трансляцию.

По данным donnews.ru, авария произошла 23 января около 16:30 на улице Буденновской в Новочеркасске. В машине была 17-летняя девушка, которая вела прямую трансляцию в Сети. Водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся, а после врезался в дерево.

По данным СМИ, после происшествия 17-летняя девушка скрылась с места ДТП. Младший из подростков был доставлен в больницу, где после скончался. 21-летнему водителю грозит до 12 лет колонии, сейчас он помещен под стражу за езду в нетрезвом виде, сообщает «Город на Тузлове».

Как утверждают авторы Telegram-канала Don Mash, подростки угнали автомобиль неподалеку от воинской части у новочеркасского офицера. Он узнал об угоне после аварии, так как все это время находился на работе.

Ранее трое подростков из Усть-Илимска угнали автомобиль директора школы, сотрудники ГИБДД пытались остановить нарушителей, но те решили скрыться. В итоге водитель не вписался в поворот и машина перевернулась, однако в результате инцидента никто не пострадал.