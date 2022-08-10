Подростки угнали у директора школы машину и врезались в дерево

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три подростка из Усть-Илимска угнали автомобиль директора школы, сотрудники ГИБДД пытались остановить нарушителей, но те решили скрыться. В итоге водитель не вписался в поворот и машина перевернулась, однако в результате инцидента никто не пострадала, пишет «КП-Иркутск».

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» 8 августа обратился мужчина. Он сообщил полицейским, что исчезла припаркованная им возле дома красная «Лада», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Через несколько минут после обращения директора школы сотрудникам ГИБДД пришла ориентировка на указанный автомобиль, его заметили в центре города. Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать нарушителей, однако те решили пуститься в бегство. Водитель не смог вписаться в поворот и перевернулась, никто из участников инцидента не пострадал. Родителям несовершеннолетних злоумышленников выписали штраф, а водителю вменяют статью за вождение без прав, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что в России чаще всего угоняют автомобили, которые популярны в том или ином сегменте, из относительно доступных машин это LADA, KIA и Hyundai. Такие авто разбирают на запчасти, а более дорогие угоняют, чтобы переделать документы и перепродать, рассказал он.