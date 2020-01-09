https://static.news.ru/photo/11db22c6-32d4-11ea-8fda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель сил США заявил, что американские военные в Ираке заблаговременно получили предупреждение об атаке Ирана. Об этом сообщает иракский канал Alsumaria TV.

Предупреждение было достаточно заблаговременным, чтобы включить предупреждающие сирены, спасти оборудование и укрыться в подземных убежищах, — говорится в сообщении.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным представителя администрации США, иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше военнослужащих. По словам чиновника, это позволило иранцам «сохранить лицо» и дало возможность обеим странам «отступить от края войны».