Известно, что HIMARS способны вести огонь оперативно-тактическими ракетами, при использовании которых дальность поражения может достигать не то 300, не то 500 километров. А это уже прямая угроза крупным российским городам, которые находятся всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной. В понимании российских аналитиков четыре установки, конечно, к коренному перелому на фронтах не приведут, но могут стать инструментом откровенно террористической атаки на гражданское население на землях самой России.

К слову, нынешние киевские власти молятся не только на «святой Javelin», но уповают на массовые поставки штатовских систем залпового огня с таким энтузиазмом, с каким в свое время гитлеровцы надеялись на свое «чудо-оружие». Американцы же традиционно занимаются откровенной казуистикой, поскольку-де верят на слово Владимиру Зеленскому, обещавшему, что новое оружие не будет использовано против российской территории. Но учитывая, что в западном понимании Донецк с Луганском, да и Крым, неотъемлемые части Украины, то кровавые удары по городским кварталам не будут сочтены нарушением «честного благородного» слова.

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press