Американские РСЗО протестируют красные линии Театр военных действий на Украине — это не только поле боя, но и площадка, вокруг которой идет постоянный торг с повышением ставок в рискованной игре

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джо Байден в очередной раз доказал, что он хозяин своего слова. Не успели в мире обсудить его обещание, что мощные американские системы залпового огня HIMARS не будут поставлять на Украину, как ястребиный госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал доставку ВСУ пока что четырех этих комплексов. И до сих пор непонятно, в курсе ли такой метаморфозы сам президент.

Известно, что HIMARS способны вести огонь оперативно-тактическими ракетами, при использовании которых дальность поражения может достигать не то 300, не то 500 километров. А это уже прямая угроза крупным российским городам, которые находятся всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной. В понимании российских аналитиков четыре установки, конечно, к коренному перелому на фронтах не приведут, но могут стать инструментом откровенно террористической атаки на гражданское население на землях самой России.

К слову, нынешние киевские власти молятся не только на «святой Javelin», но уповают на массовые поставки штатовских систем залпового огня с таким энтузиазмом, с каким в свое время гитлеровцы надеялись на свое «чудо-оружие». Американцы же традиционно занимаются откровенной казуистикой, поскольку-де верят на слово Владимиру Зеленскому, обещавшему, что новое оружие не будет использовано против российской территории. Но учитывая, что в западном понимании Донецк с Луганском, да и Крым, неотъемлемые части Украины, то кровавые удары по городским кварталам не будут сочтены нарушением «честного благородного» слова.

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Подчеркнем, что пока речь идет о пробных четырех РСЗО, но в рукаве у американцев вполне может быть угроза начать массовые поставки таких систем на Украину, если украинские войска окажутся в окончательно аховой ситуации. К тому же, как мы помним, дело не столько в самих системах HIMARS, сколько в снарядах, которые они будут выстреливать. Пока, как глумливо заверяет небезызвестный Арестович, украинским воякам будет достаточно стрелять на дистанцию в 70 километров. А потому возможность поставок более эффективных ракет для этих систем также может служить дополнительной скрытой штатовской угрозой. Элементом большой игры с огнем.

Вот только безответственное использование украинской верхушкой нового мощного средства поражения может стать основанием для перехода прежних красных линий, которые скрупулезно соблюдаются российской стороной. Мы же помним, что в начале операции нашим войскам даже запрещали открывать огонь в городах. Зато теперь военные действия ведутся строго по уставам ВС. Это позволило максимально снизить потери и повысить эффективность действий группировки. Но российские войска по-прежнему не разрушают объекты жизнеобеспечения крупных городов Украины, не уничтожают под корень инфраструктуру, хотя такие призывы постоянно раздаются от «диванных экспертов» в Москве. Но всякая сдержанность имеет свои границы.

А там и до признания Соединенных Штатов стороной конфликта на Украине недалеко с очень серьезными последствиями для глобализации нынешнего конфликта, перестающего быть локальным.