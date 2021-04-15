Американцы жёстко высмеяли Байдена за возможные санкции против РФ

Читатели американского Fox News жёстко высмеяли президента США Джо Байдена за его намерение ввести санкции против России. Такую реакцию спровоцировали сообщения СМИ.
Снова Россия, Россия, Россия. Эта администрация превратилась в настоящее клоунское представление! — написал один из юзеров.
Другой же считает, что Штаты пытаются «сползти в катастрофу» из-за политики действующего главы Белого дома. По его словам, такие действия не принесут миру ничего хорошего.
Прочь из Афганистана, все на новую холодную войну с Россией. И это успех? — возмутился ещё один пользователь. По его мнению, закончив один вооружённый конфликт, США сразу же подались в другой, выбрав себе гораздо более весомого противника.
Ещё один юзер пошутил, что США запретят ввоз в страну российских автомобилей, а его единомышленник отметил, что Байден слаб и Россию не особо-то волнуют «небольшие санкции». Кроме того, некоторые выразили мнение, что при экс-президенте США Дональде Трампе мировая обстановка была спокойнее.
Байден настолько некомпетентен, что даже страшно, — добавил ещё один юзер.
Ранее NEWS.ru писал, что новые санкции Соединённых Штатов Америки против России — это обычная история. Так на введение очередных ограничительных мер отреагировал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он заметил, что происходящее является обычной историей, и попросил никого не отвлекаться от работы.