Глава Крыма назвал новые антироссийские санкции «обычной историей»

https://static.news.ru/photo/05fc4df4-9def-11eb-9138-96000091f725_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые санкции Соединённых Штатов Америки после России — это обычная история. Так на введение очередных ограничительных мер отреагировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Аксёнов заметил, что происходящее является обычной историей, и попросил никого не отвлекаться от работы.

Сегодня у меня к некоторым коллегам вопрос: как вы его (санкционный список. — NEWS.ru) миновали? На какую разведку работаете? Я утрирую, понятно. Сегодня все участники процесса в санкционном списке, кого нет в нем — сейчас обратимся, — цитирует главу Крыма РИА Новости.

В санкционный список вошли министр внутренних дел Павел Каранда, руководитель регионального управления ФСБ Леонид Михальчук, глава управления СК по республике Владимир Терентьев и не только.

Как передавал NEWS.ru, президент США Джо Байден заявил, что подписанный им указ о введении ограничений в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации вызван «чрезвычайной угрозой» национальной безопасности, которая исходит от Москвы.

Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах, а также в отношении пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и руководителей управлений ФСБ и СК по полуострову.