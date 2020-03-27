Посол США в Москве Джон Салливан призвал всех находящихся в РФ американских граждан зарегистрироваться на специальном сайте Госдепа, чтобы иметь возможность вернуться домой.
Как
STEP представляет собой запущенную Госдепартаментом программу, в рамках которой осуществляется взаимодействие путешествующих американских граждан с посольствами и консульствами Соединённых Штатов.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом, писал NEWS.ru.
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