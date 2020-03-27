https://static.news.ru/photo/6b4c240e-7055-11ea-9000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол США в Москве Джон Салливан призвал всех находящихся в РФ американских граждан зарегистрироваться на специальном сайте Госдепа, чтобы иметь возможность вернуться домой.

Как передаёт РИА Новости, Салливан обратился к соотечественникам в ходе онлайн-трансляции Американского центра в Москве. По словам дипломата, регистрация на сайте Smart Traveler Enrollement Program (STEP) позволит американцам узнавать самую актуальную информацию о распространении коронавируса, возможностях передвижения по миру и других важных вещах в текущей ситуации.

STEP представляет собой запущенную Госдепартаментом программу, в рамках которой осуществляется взаимодействие путешествующих американских граждан с посольствами и консульствами Соединённых Штатов.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом, писал NEWS.ru.