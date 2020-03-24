https://static.news.ru/photo/64f7b6d4-6e59-11ea-a50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

При необходимости Россия будет готова помочь Соединённым Штатам в борьбе с пандемией коронавируса, об этом должны знать простые американцы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат также прокомментировал появление в американских СМИ «лживой информации» о «якобы неэффективной работе» российского правительства по борьбе с новым видом коронавируса.

Налицо — грубые попытки переключить общественное внимание с США с тяжёлой ситуации с коронавирусом в стране на положение в других государствах, — сообщил Антонов.

Посол России подчеркнул, что об эффективности действий российского руководства говорит число заражённых COVID-19 в стране, которое находится на «беспрецедентно низком уровне». Дипломат добавил, что власти РФ демонстрируют открытость и не скрывают остроты проблемы. Антонов призвал отказаться «от устаревшей логики блокового мышления» и вместе бороться с вызовами, стоящими перед человечеством.

Дипломат обратился к главе американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннету Роту, попросив не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России, писал NEWS.ru.

На территории РФ подтверждены 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 22 пациента были выписаны по выздоровлению.