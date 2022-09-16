Алиев: Зангезурский коридор выгоден для всех стран вдоль этого маршрута

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Ильхам Алиев

Запуск Зангезурского коридора будет выгодным для всех стран, вдоль которых он проходит, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на саммите ШОС в Самарканде. По его словам, открытие коридора еще больше увеличит транспортные возможности стран региона, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Урегулирование карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в регионе. Открытие Зангезурского коридора еще больше увеличит транспортные возможности стран региона, он будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что сейчас страна проводит строительство автомобильных дорог протяженностью несколько тысяч км и сотни км железнодорожных дорог в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Президент подчеркнул, что Азербайджан активно вкладывает инвестиции в расширение транспортно-логических возможностей. В частности, потенциал грузоперевозок Бакинского морского международного торгового порта составляет 15 млн тонн, но он может быть увеличен до 25 млн тонн в год.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Россия продолжает работу по разблокировке транспортных связей Азербайджана и Армении. Захарова отметила, что у нее пока нет данных о сроках возобновления работы Зангезурского коридора.