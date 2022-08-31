МИД РФ: Москва обсуждает с Баку и Ереваном открытие коммуникаций в Карабахе Захарова: Россия продолжает работу по разблокированию транспортных связей Баку и Еревана

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Россия продолжает работу по разблокированию транспортных связей Баку и Еревана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru о перспективах открытия маршрута и наличии договоренностей Москвы и Анкары в этой сфере. Захарова отметила, что у нее пока нет данных о сроках возобновления работы Зангезурского коридора.

Я не располагаю информацией о контактах министерства торговли Турции с российскими коллегами, могу лишь сказать, что Россия продолжает предметную работу с Баку и Ереваном в целях разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе, и в рамках рабочей группы имеется ввиду согласование пакетного решения по конкретным маршрутам, которое бы основывалось на уважении территориальной целостности Армении и Азербайджана, — сказала Захарова.

Ранее заместитель министра торговли Турецкой Республики Реза Туна Турагай заявил, что Анкара обсуждает с Москвой вопрос открытия Зангезурского коридора и ожидает , что коридор будет открыт в самое ближайшее время".

Представитель МИД также отметила, что работа России как посредника приносит конкретные результаты, которые соответствующе оцениваются Ереваном и Баку. В то время как деятельность ЕС в регионе определяется геополитическими амбициями. Реального желания содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений у европейцев нет, добавила она.

12 августа Алиев заявил, что Баку ждет от Армении маршрута Зангезурского коридора в ближайшие недели. Тогда он подчеркнул, что Ереван затягивает процесс со своей стороны, в то время как Азербайджан выступает за мирное разрешение противоречий.

Ранее Алиев призывал Ереван выполнить пункты трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.