Алиев: Баку ждет от Еревана маршрут Зангезурского коридора

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку ждет от Армении маршрута Зангезурского коридора в ближайшие недели. В беседе с AzTV президент рассказал, что Армения затягивает процесс на своей стороне, при этом Азербайджан выступает за мирное разрешение противоречий.

Сразу после окончания войны я сказал, что нам нужен мир. Мы должны начать мирные переговоры с Арменией. Мы еще не получили положительный ответ, но я надеюсь, что он будет. <...> Зангезурский коридор нужен, а против него возражали. Теперь ждем от них маршрут Зангезурского коридора в ближайшие недели, — сказал Алиев.

Ранее он призывал Ереван выполнить пункты трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Одно из положений данного документа касается открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, которое пролегает через территорию Армении по Зангезурскому коридору. По словам Алиева, армянские власти обязались обеспечить данную возможность для азербайджанцев, однако этого до сих пор не произошло.

9 августа уже министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Ереван затягивает разблокировку транспортных коммуникаций в регионе. По его словам, Баку заинтересован в полной реализации договоренностей, достигнутых при посредничестве Москвы и Брюсселя, а Ереван процессу нормализации азербайджано-армянских отношений препятствует, чем противоречит собственным интересам.