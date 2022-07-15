Алиев призвал Ереван отказаться от разговоров о «статусе» Карабаха

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Ильхам Алиев

Если Ереван не перестанет говорить о «статусе» Карабаха, то Баку тоже может потребовать статус для Зангезура, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года. Азербайджанский лидер подчеркнул, что в последнее время в Армении все чаще стали затрагивать этот вопрос.

То их премьер-министр (Армении Никол Пашинян. - NEWS.ru), то министр иностранных дел (Армении Арарат Мирзоян. - NEWS.ru) говорят о статусе Карабаха. Куда делся статус и что с ним стало, я говорил после войны и повторять не хочу. Поэтому говорить о статусе для Армении считаю очень опасным делом. Потому что мы также можем заговорить о статусе и потребовать статус для Зангазура, который был оторван от нас в ноябре 1920 года, — заявил Алиев.

Ранее Алиев заявил, что вторая встреча комиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией запланирована на август. Он добавил, что Баку не ждет скорых результатов от взаимодействия в таком формате.