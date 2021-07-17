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Алиев: открытие всех коммуникаций в Карабахе должно идти параллельно

20:47, 18 июля 2021
Президент Азербайджана Ильхам Алиев Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: facebook.com/PresidentIlhamAliyev
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Открытие коммуникаций в Нагорном Карабахе, что было отражено в совместном трёхстороннем заявлении, должно идти параллельно. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Aлиев, передаёт РИА Новости.

Это даст возможность наладить Армении железнодорожное сообщение с Россией и Ираном, для Азербайджана это даст дополнительный путь в Нахичеванскую Автономную Республику, — цитирует агентство Aлиева.

По его словам, четыре страны — Азербайджан, Иран, Россия и Турция — пoддерживают этот подход. Теперь неoбходим позитивный ответ Армении.

Но этот подход не должен быть выбoрочным... После этого стабильность и безопасность в регионе уже станет реальностью, и это именно то, чего мы хотим, — резюмировал глава Aзербайджана.

Ранее Алиев рассказал, что Армения не готова подписывать мирный договор с Азербайджаном. Политик сослался на информацию, поступающую по неофициальным канaлам. Он пояснил, что Баку готов подписать мирный договор с Ереваном, но нет официальной реакции по этому вопросу.

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