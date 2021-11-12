Алиев назвал Зангезурский коридор важным проектом для стран Южного Кавказа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский транспортный коридор создаст большие возможности для стран Южного Кавказа. Об этом он заявил в рамках VIII саммита лидеров стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств, трансляция которого велась на странице агентства «Анадолу». По его словам, коридор сможет соединить все страны тюркского мира.

Президент Азербайджана отметил, что победа во второй войне в Карабахе означает развитие коммуникаций и логистики. По его словам, с этой точки зрения важно открытие Зангезурского коридора.

Зангезурский коридор откроет очень широкие возможности для всего региона. Этот коридор имеет хороший потенциал, он соединит все страны Тюркского мира, соединит нас с Европой. Это очень важный проект, — заявил Алиев.

Он также выразил надежду на то, что Армения в скором времени откажется от своих территориальных претензий к Баку и Анкаре.

Армения рано или поздно поймёт, что территориальные претензии ни одной стране не принесут пользы и чести, — заявил Алиев.

Алиев поблагодарил турецкую сторону за оказанную военную и политическую поддержку во второй войне в Карабахе.

В саммите, организованном под девизом «Зелёные технологии и умные города в цифровую эпоху» принимают участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Также на встрече присутствуют премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

По окончании саммита ожидается принятие важных решений о будущем организации.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Турцию за поддержку в период второй карабахской войны. По его словам, с первых часов вооружённого конфликта турецкий народ был солидарен с Азербайджаном. Алиев подчеркнул, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стали большой политической поддержкой и придали дополнительные силы азербайджанскому народу.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.