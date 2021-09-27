Президент Азербайджана Ильхам Алиев Алиев поблагодарил Турцию за поддержку в период второй карабахской войны. По его словам, с первых часов вооружённого конфликта турецкий народ был солидарен с Азербайджаном. Об этом азербайджанский лидер сообщил во время обращения к народу в связи с Днём памяти.

Алиев подчеркнул, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стали большой политической поддержкой и придали дополнительные силы азербайджанскому народу.

44-дневная отечественная война ещё раз продемонстрировала миру турецко-азербайджанское единство, — сказал президент Азербайджана.

Ранее Алиев заявил, что карабахский конфликт стал частью истории. По его словам, административной единицы Нагорный Карабах в Азербайджане нет, этот вопрос решён.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.