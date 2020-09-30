Алиев назвал условие прекращения боёв в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/5e7a1b4e-0319-11eb-84dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод Вооружённых сил Армении с территории Нагорного Карабаха является единственным условием Баку и если Ереван выполнит это условие, бои прекратятся.

Армения должна отказаться от оккупационной политики. Взамен этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие — ВС Армении, безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли, — цитирует Алиева «Интерфакс».

Ранее азербайджанский МИД выпустил заявление с призывом к Минской группе ОБСЕ потребовать от Армении вывести свои войска с карабахской территории. До этого времени, говорится в тексте, Азербайджан продолжит свои легитимные военные операции.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Формально Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, писал NEWS.ru.