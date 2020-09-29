Алиев назвал фейком информацию об участии Турции в конфликте в Карабахе

https://static.news.ru/photo/ac1493d0-026e-11eb-a72e-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал фейком информацию об участии Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, Анкара оказывает Баку лишь моральную поддержку.

ВВС Турции никоим образом не участвуют в боевых действиях в Карабахе. Армения пытается создать видимость, что в конфликте участвуют много стран. Но это не так. Боевиков из Сирии на фронте тоже нет, это вброшено армянской пропагандой, — заявил Алиев в эфире программы «60 минут».

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Формально Карабах является частью Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

Ранее NEWS.ru писал, что в российском МИД проходят плановые встречи с участием послов Азербайджана и Армении. Как заверила официальный представитель ведомства Мария Захарова, по итогам этих встреч будет сообщение для СМИ.