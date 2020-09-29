Алиев назвал адекватным ответ Азербайджана на «агрессию» в Карабахе

https://static.news.ru/photo/43600274-026f-11eb-b45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия своей страны в Нагорном Карабахе адекватным ответом на «агрессию» Армении.

По его словам, армянские власти используют карабахский конфликт, чтобы отвлечь население от внутренних проблем в стране. Президент Азербайджана подчеркнул, что с учётом нынешней позиции руководства Армении речи о переговоров не может быть.

Алиев опроверг информацию о помощи Турции властям Азербайджана. Он подчеркнул, что Анкара оказывает Баку только моральную поддержку. По его словам, данные об участии турецкой стороны в конфликте являются фейками и слухами, сообщает «Россия 1».

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы заявил, что ни одна азербайджанская бомба «не упала на территории Армении». Посол опроверг информацию об участии турецких наёмников на стороне Баку в Нагорном Карабахе. Бюльбюль-оглы отметил, что армия Азербайджана не нуждается в каких-либо дополнительных силах.

Интенсивные обстрелы с утра 27 сентября идут со стороны Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Регулярно поступает информация о военных потерях с одной и другой стороны.

NEWS.ru писал, что глава МИД Азербайджана Джейхун Азиз-оглы Байрамов назвал Карабах «кровоточащей раной».