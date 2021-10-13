Алиев и Эрдоган откроют международный аэропорт в Карабахе 8 ноября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совместно со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом откроет международный аэропорт в Физули 8 ноября, в день первой годовщины окончания карабахской войны, сообщает РИА Новости. Как стало известно ранее, первые тестовые полёты начались 5 сентября текущего года.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган примут 8 ноября 2021 года участие в церемонии ввода в эксплуатацию Физулинского аэропорта, — сказал источник агентства.

Первый пассажирский самолёт авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» Airbus A240-500 под названием Karabakh 5 сентября совершил тестовый полёт по маршруту Баку — Физули. Время в пути составило 35 минут. Кроме пассажирского лайнера в аэропорту Физули приземлился грузовой Boeing 747-400 азербайджанской компании Silk Way. Какие именно грузы он доставил, не уточняется.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.