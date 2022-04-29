Алиев гарантировал безопасность армянам Карабаха

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Армяне, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана и будут защищены, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на международной конференции «Южный Кавказ — развитие и сотрудничество». Однако для этого, по словам главы государства, должна прекратиться антиазербайджанская кампания в Армении.

Думаю, что мы дождёмся политических сигналов от армян Карабаха, этот процесс уже начался. Они могут стать частью мультикультурного Азербайджана, но для этого нужно оставить сепаратистские настроения, понимать своё географическое положение, желать интеграции в азербайджанское общество, — сказал Алиев.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян выступил с неожиданным предложением по гарантиям безопасности в Карабахе. По его словам, присутствия российских миротворцев там недостаточно и нужны «дополнительные гарантии».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.