Алиев: Баку добился одинаковой роли для России и Турции в Карабахе

https://static.news.ru/photo/5d8c0d0c-237e-11eb-85aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баку всегда хотел, чтобы Россия и Турция имели одинаковые роли в карабахском конфликте, и добился этого, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском нагорнокарабахском конфликте, и мы сегодня добились этого, — цитирует Алиева его пресс-служба.

Азербайджанский лидер обсудил вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом совместную деятельность России и Турции в центре по контролю за режимом прекращения огня. Алиев назвал это новым форматом сотрудничества в регионе.

Кроме того, Алиев заявил о существовании графика вывода Вооружённых сил Армении с территории Нагорного Карабаха.

Уже есть график вывода армянских вооружённых сил с наших земель. До конца месяца они обязаны покинуть все территории, оставшиеся оккупированными, — добавил глава Азербайджана.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе. Глава Турции назвал соглашение о прекращении огня правильным шагом к постоянному урегулированию ситуации в регионе. Эрдоган подчеркнул необходимость сотрудничества между Москвой и Анкарой в урегулировании региональных конфликтов, писал NEWS.ru.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направит к зоне соприкосновения в регионе около 1900 миротворцев.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.