Алиев: Азербайджан установил контроль в семи сёлах в Карабахе

https://static.news.ru/photo/45e722e4-05b6-11eb-8184-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Вооружённые силы Азербайджана установили контроль над семью сёлами в Нагорном Карабахе, сообщил президент республики Ильхам Алиев.

В сообщении в своём Twitter Алиев перечислил населённые пункты, которые взяла под контроль армия Азербайджана. В частности, это сёла Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян и ряд других.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 3 октября Ильхам Алиев объявил о переименовании села Мадагиз после установки над ним контроля со стороны армии Азербайджана. По словам президента республики, селу будет возвращено его историческое название — Суговушан, что в переводе с азербайджанского языка означает «там, где сливаются воды».

Перед этим Алиев заявил о важной роли России в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе и поддержал усилия в рамках Минской группы ОБСЕ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.