Алиев анонсировал подписание Баку и ЕС документа об энергобезопасности Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал подписание между Баку и ЕС документа об энергобезопасности

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что уже в ближайшее время его страна собирается подписать документ с Евросоюзом об энергетической безопасности, передает агентство Sputnik Азербайджан. По словам Алиева, такие бумаги смогут поднять сотрудничество Баку и Брюсселя на новый уровень.

В ближайшие дни будет подписан документ об энергетической безопасности, который поднимет сотрудничество Азербайджана и ЕС на более высокий уровень, — заявил он на совещании по итогам полугодия.

Ранее Ильхам Алиев провел переговоры со специальным представителем Евросоюза Тойво Клааром по Южному Кавказу. В ходе дискуссии, которая прошла в Баку, стороны обсудили вопросы, связанные с нормализацией отношений между азербайджанской и армянской сторонами. Также Алиев и Клаар поговорили о подписании мирного соглашения, открытии коммуникационных каналов и минной проблеме.