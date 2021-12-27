AFP: США и РФ проведут переговоры 10 января

Вашингтон и Москва 10 января проведут переговоры. Они будут посвящены ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также контролю над вооружениями, сообщает AFP со ссылкой на сотрудника Белого дома.

США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января, — отмечается в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что позже намечаются ещё две переговорные площадки. Так, 12 января планируется заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

В Вашингтоне и Москве пока не комментировали сообщение AFP.

Ранее стало известно, что Россия не блефует, выдвигая предложения Соединённым Штатам и НАТО о гарантиях безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва будет всеми силами внедрять на Западе понимание этого. Он подчеркнул, что переговоры РФ с НАТО могут проходить на разных треках, однако их суть от этого не должна меняться.

17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США.