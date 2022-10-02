AFP: охранники посольства Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ

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Охранники посольства Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ для того, чтобы разогнать участников протестов, устроивших пожар и бросавших камни в здание дипломатической миссии, сообщает AFP. Ранее в агентстве сообщили, что вечером 1 октября у французского посольства в западноафриканской стране начался пожар. Кроме того, пожар вспыхнул у здания французского института в городе Бобо-Диуласо.

В воскресенье из посольства Франции в Уагадугу был применен слезоточивый газ для разгона демонстрантов, поддерживающих самопровозглашенного путчиста Ибраима Траоре, — сказано в сообщении.

Как уточнили в AFP, протесты продолжались ночью с 1 на 2 октября. Над столицей Буркина-Фасо Уагадугу летал военный вертолет.

Ранее стало известно, что военные в Буркина-Фасо совершили второй госпереворот с начала 2022 года. По ходу дня в столице западноафриканской страны Уагадугу возле военного лагеря происходила стрельба, кроме того, неподалеку от президентского дворца гремели взрывы. Пятница завершилась выступлением военных по ТВ, в ходе которого они объявили о свержении главы государства, подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы.

Переходного президента сверг капитан Ибрагим Траоре со своими сторонниками. Именно он появился на экранах телевизоров жителей Буркина-Фасо и рассказал, что правительство страны расформировано. Местонахождение бывшего главы государства неизвестно.