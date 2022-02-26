AFP: Франция приготовила новые санкции в отношении РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:50, 26 февраля 2022
Фото: Jan Woitas/ZB/Global Look Press
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Париж приготовил новый пакет ограничений против Москвы из-за её спецоперации на Украине. Санкции касаются и SWIFT, сообщает AFP.
Агентство отмечает, что усилить экономическое и финансовое давление на Москву призвал президент Франции Эммануэль Макрон. На заседании совета обороны страны он рассказал, что меры необходимо принимать «в координации с европейцами и американцами».
Макрон предложил также принять «национальные меры по замораживанию финансовых активов российских лиц».
Что касается системы SWIFT, то французские санкции должны быть приняты по ней вместе «с европейскими партнёрами», подчеркнул французский лидер.
Ранее стало известно, что в США и ЕС рассматривают вариант отключения от SWIFT не всей российской экономики, а только отдельных банков и компаний, находящихся под санкциями, сообщает CNN. Агентство Reuters cо ссылкой на собственные источники сообщает, что Россию могут отключить от SWIFT в течение нескольких дней.