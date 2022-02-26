AFP: Франция приготовила новые санкции в отношении РФ

Париж приготовил новый пакет ограничений против Москвы из-за её спецоперации на Украине. Санкции касаются и SWIFT, сообщает AFP.

Агентство отмечает , что усилить экономическое и финансовое давление на Москву призвал президент Франции Эммануэль Макрон. На заседании совета обороны страны он рассказал, что меры необходимо принимать «в координации с европейцами и американцами».

Макрон предложил также принять «национальные меры по замораживанию финансовых активов российских лиц».

Что касается системы SWIFT, то французские санкции должны быть приняты по ней вместе «с европейскими партнёрами», подчеркнул французский лидер.