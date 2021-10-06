Афганское сопротивление заявило о готовности к диалогу с талибами

Силы сопротивления в Афганистане готовы к переговорам с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). По мнению председателя поддерживающей афганское сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдулы Латифа Педрама, Таджикистан стал бы подходящей площадкой для диалога, сообщает ТАСС.

Педрам отметил, что партизанская война сил сопротивления в Афганистане с талибами продолжается в долинах провинции Панджшер и в районах Баглана. В большинстве провинций страны имеются неподконтрольные талибам районы.

Горные долины по обе стороны и вершины этой долины находятся под контролем сил сопротивления. «Талибан» не контролирует всю территорию Афганистана, — сказал политик.

16 августа движение «Талибан» окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.