Афганский силовик погиб в аэропорту Кабула

В аэропорту Кабула произошла перестрелка между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными. Один силовик погиб, указано в сообщении Вооружённых сил Германии.

Сегодня утром перестрелка произошла между афганскими силами безопасности и неизвестными возле северного входа аэропорта Кабула. Сотрудник Сил безопасности Афганистана погиб, ещё трое ранены, — говорится в сообщении.

17 августа стрельба произошла рядом с аэропортом Кабула. В результате инцидента погибли 12 человек, часть из них были затоптаны. По данным местных СМИ, стреляли с американского вертолёта для разгона толпы. Позже в Пентагоне подтвердили факт этого, но опровергли, что солдаты стреляли непосредственно в людей.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.