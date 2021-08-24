Афганистан обвинил Пакистан в поддержке терроризма

Талибы использовали Пакистан, который находится на службе у них, в качестве базы поддержки. Об этом в телефонном интервью телеканалу News18 заявил вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя и. о. президента и призвавший к сопротивлению.
По его словам, талибам
Салех также отметил, что межафганские переговоры в Дохе фактически «легитимизировали талибов, которые не сохранили верность своему слову».
Ранее Салех заявил о том, что народ Афганистана выступает против диктатуры боевиков «Талибана» (запрещён в России) и не хочет, чтобы страна превратилась в Талибанистан.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.