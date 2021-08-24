Афганистан обвинил Пакистан в поддержке терроризма

Талибы использовали Пакистан, который находится на службе у них, в качестве базы поддержки. Об этом в телефонном интервью телеканалу News18 заявил вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя и. о. президента и призвавший к сопротивлению.

По его словам, талибам удалось захватить почти всю республику благодаря давлению США. Он рассказал, что США пытались подкупить Исламабад, однако террористы воодушевлялись ещё больше, видя деньги. По мнению Салеха, Пакистан является ядерным государством, которое спонсирует терроризм.

Салех также отметил, что межафганские переговоры в Дохе фактически «легитимизировали талибов, которые не сохранили верность своему слову».

Ранее Салех заявил о том, что народ Афганистана выступает против диктатуры боевиков «Талибана» (запрещён в России) и не хочет, чтобы страна превратилась в Талибанистан.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.