Аэропорты в Киеве «заминировали» перед прибытием Порошенко

Неизвестный злоумышленник сообщил о минировании киевских международных аэропортов Жуляны и Борисполь. Специалисты начали проверку воздушных ворот столицы, где 17 января должен приземлиться самолёт с пятым президентом Украины Петром Порошенко, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя полиции Киева Юлию Гирдвилис.

Поступило сообщение о минировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока что информации нет, — рассказала собеседник агентства.

Накануне, 15 января, аэропорт Жуляны уже проверяли из-за сообщения о его минировании. Специалисты ничего не нашли.

Порошенко ранее обещал прилететь в Киев из Варшавы 17 января. В этот день его ждут в суде, чтобы рассмотреть ходатайство следствия об аресте экс-президента.

Ранее стало известно, что Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что после возвращения в страну из Польши его не будут задерживать сотрудники правоохранительных органов. Не потому, что он такой неприкосновенный, а просто нет оснований для задержания, отметил он.

Политик также допустил, что самолёт с ним могут посадить не в плановом аэропорту Жуляны, где его будут встречать сторонники, а в каком-нибудь другом.